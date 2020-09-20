У Львові на зупинці в чоловіка вкрали 1800 доларів

19 вересня на вулиці Володимира Великого у Львові грабіжники вкрали в чоловіка 1800 доларів США. Злочинців згодом затримали патрульні поліцейські. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Інцидент стався близько 17:00 год. на зупинці громадського транспорту на вулиці Володимира Великого. Грабіжники вирвали з рук 38-річного чоловіка 1800 доларів США і спробували втекти.

Потерпілий відразу кинувся наздоганяти нападників, а тим часом перехожий викликав поліцію.

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Відео грабежу на вул. В. Великого. Ймовірні зловмисники затримані Community policing в дії: Поки потерпілий від грабежу намагався наздогнати зловмисників — очевидець викликав патрульних, які затримали ймовірних злочинців"Троє невідомих, щойно вирвали гроші у чоловіка, завдали йому тілесні ушкодження і побігли" — такий виклик патрульні отримали вчора близько 17-ї години.Небайдужий громадянин, який став очевидцем події, зрозумів, що потерпілому не до дзвінків у поліцію, адже він намагається наздогнати зловмисників самотужки і зателефонував на 102.Подія відбулася на вулиці Володимира Великого, а саме на зупинці громадського транспорту. У чоловіка з рук вирвали 1800 доларів США. Коли 38-річний власник краденого почав бігти за зловмисником, інший — підставив йому ногу, аби потерпілий впав. Очевидець теж побіг за ними аби знати куди скеровувати патруль. Один екіпаж 4 батальйону зустрівся із заявником і потерпілим, а другий, тим часом, наздогнав, неподалік, і затримав трьох осіб, що проходили по орієнтування.Чоловіків доставили у Франківський відділ поліції для встановлення обставин та осіб.Їм загрожує відповідальність за ст. 186 (Грабіж) ККУ.Дякуємо небайдужому громадянину, завдяки дзвінку якого, вдалося швидко затримати ймовірних зловмисників. Posted by Патрульна поліція Львівської області on Sunday, September 20, 2020

Патрульні затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у грабежі, неподалік місця події. Їх доставили у Франківський відділ поліції. Чоловікам загрожує відповідальність за ст. 186 (Грабіж) ККУ.

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