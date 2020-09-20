Facebook звинувачують у шпигуванні за користувачами через камеру смартфона

Проти компанії Facebook подали позов про ймовірне шпигування за користувачами додатку Instagram через відеокамеру їх смартфонів. Про це повідомляє УП з посиланням на Голос Америки.

У США користувачка Інстаграму зі штату Нью-Джерсі Британі Кондиті у четвер подала відповідний позов до федерального суду Сан-Франциско. Вона вважає, що компанія Facebook свідомо використовувала камеру мобільного пристрою, коли люди користувались додатком Інстаграм, «щоб збирати вигідну та цінну інформацію про своїх користувачів, до якої компанія не могла отримати доступу іншим чином».

«Отримавши надзвичайно приватні та інтимні персональні дані про своїх користувачів, зокрема, в приватності їхніх помешкань, він (Фейсбук – УП) спроможний збільшити свої прибутки від реклами, націлюючись на потреби користувачів більш, ніж будь-коли. Наприклад, (додаток) може у реальному часі бачити, як користувачі реагують на рекламні повідомлення в стрічці Instagram, що забезпечує їх надзвичайно цінною інформацією для своїх рекламодавців».

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зазначимо, що цього літа Facebook відкинув подібні звинувачення і пояснив усе несправністю в системі, яку він наразі виправляє. В компанії заявили, що через несправність користувачі отримували неправдиві повідомлення проте, що Інстаграм користується камерою iPhone.

Інший позов проти Фейсбук цього літа подали через використання технології розпізнавання обличчя, щоб нелегально збирати біометричні дані. В рамках мирової угоди компанія запропонувала позовнику 650 мільйонів доларів мирових.

Інформацію про новий позов компанія Facebook поки не прокоментувала.

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