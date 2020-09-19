Понад 1355 кандидатів у депутати різних рівнів, міський голова Львова і 11 голів ОТГ – «Голос» на Львівщині представив свою команду, з якою готовий перемагати на місцевих виборах. Висунення кандидатів відбулося під час конференції 18 вересня.

Львівська обласна територіальна організація Політичної Партії «ГОЛОС» на своїх перших місцевих виборах висунула команду в обласну раду, у сім районних рад Львівської області і 45 команд в ОТГ, у тому числі – у Львівську. Загалом затверджено більше 1350 кандидатів у депутати. «Голос» також затвердив 11 кандидатів на голів. ОТГ – у Львові, Пустомитах, Давидові, Зимній Воді, Солонці, Жидачеві, Ходорові, Миколаєві, Новояворівську, Яворові та Бориславі.

«Нові та професійні», – так охарактеризував кандидатів лідер партії «Голос» на Львівщині Ярослав Рущишин. – «У «Голосі» ви побачите фахових, амбітних людей, об’єднаних спільними цінностями та непомічених у «старих» політичних силах. Ми йдемо на місцеві вибори перемагати. Це підтверджує позитивна динаміка росту рейтингів нашої політичної сили по всій країні. Запит саме на «Голос» закономірний, адже виборець не хоче ані старих політиків, які десятиліттями займають свої крісла, ані аматорів, які прийшли до влади рік тому», – пояснив Ярослав Рущишин.

Сам лідер кандидує на посаду міського голови Львівської ОТГ. «Нам треба завойовувати світ: захоплювати нові ринки, нові уми, таланти, ідеї і притягувати їх до нас. Тому ми не втомлюємося наголошувати на важливості освіти, науки, культури та відваги у підприємництві. Це те, чим можемо бути цікавим для світу. «Голос» – це гарантований поступ вперед», – сказав Ярослав Рущишин.

На конференції партія представила програми розвитку Львова та Львівщини «Діємо разом». План дій передбачає впровадження нової якості політики через сталу мобільність, стимулювання підприємництва, адаптацію до зміни клімату, цифрову трансформацію, підтримку науки, освіти та громадянського суспільства. Головна мета – завести у регіон інвестиції та збільшити заможність мешканців нових об’єднаних громад.

«Ярослав Рущишин – людина справи, який вміє працювати на результат. Він збирає в команду таких ж дієвих людей. Люди «Голосу» – ціннісні, незаплямовані, вірні Україні. Львівська команда «Голосу» здатна підняти стандарти управління, стандарти ефективності, стандарти прозорості на щабель вище. Голос Львова нарешті має почути ця країна. І я переконана, що цей Голос стане провісником змін по всій Україні. Змін на краще. Бо всі ми варті кращого», – заявила керівниця партії «Голос» Кіра Рудик.

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