Українські науковці отримали Шнобелівську премію з фізики

Український фізик Іван Максимов та математик Андрій Потоцький отримали цьогорічну Шнобелівську премію. Вчені досліджували поведінку тіла черв’яків під впливом вібрації. Про це пише УП.

Обидва вчених працюють у Свінбурнському університеті в Австралії. Їхнє дослідження показало, що вібрації змушують дощових черв’яків формувати візерунки аналогічні тим, як реагують на вібрації краплі води, повідомляють у The Guardian.

Вчені зазначили, що отримана нагорода стала для них справжнім сюрпризом у професійному житті.

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«Ми не планували вирішити яке-небудь конкретне питання або наукову проблему. Я вирішив подати вібрацію за допомогою динаміку, тому пустив кілька інструментальних звукових сигналів. І вони почали рухатися, як вода»,– розповідає Іван Максимов.

Наразі науковці вивчають потенційне застосування результатам цього дослідження.

Вони вважають, це може бути корисно в нейробіології, як неінвазивний метод вивчення мозкових імпульсів, а також, що дослідження можна використовувати в робототехніці для імітації рухів черв’яків.

Шнобелівська премія – це пародія на відому міжнародну нагороду Нобелівська премія. Її вручають за дослідження, які спочатку здаються смішними, проте потім викликають роздуми. Українською її також іноді називають «Антинобелівська премія» або «Ігнобелівська премія».