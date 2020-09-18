Українські науковці отримали Шнобелівську премію з фізики

Український фізик Іван Максимов та математик Андрій Потоцький отримали цьогорічну Шнобелівську премію. Вчені досліджували поведінку тіла черв’яків під впливом вібрації. Про це пише УП.
Обидва вчених працюють у Свінбурнському університеті в Австралії. Їхнє дослідження показало, що вібрації змушують дощових черв’яків формувати візерунки аналогічні тим, як реагують на вібрації краплі води, повідомляють у The Guardian.
Вчені зазначили, що отримана нагорода стала для них справжнім сюрпризом у професійному житті.
«Ми не планували вирішити яке-небудь конкретне питання або наукову проблему. Я вирішив подати вібрацію за допомогою динаміку, тому пустив кілька інструментальних звукових сигналів. І вони почали рухатися, як вода»,– розповідає Іван Максимов.
Наразі науковці вивчають потенційне застосування результатам цього дослідження.
Вони вважають, це може бути корисно в нейробіології, як неінвазивний метод вивчення мозкових імпульсів, а також, що дослідження можна використовувати в робототехніці для імітації рухів черв’яків.
Шнобелівська премія – це пародія на відому міжнародну нагороду Нобелівська премія. Її вручають за дослідження, які спочатку здаються смішними, проте потім викликають роздуми. Українською її також іноді називають «Антинобелівська премія» або «Ігнобелівська премія».
Вероніка Рой