Таміла Алексанян: «На Львівщині збільшилася кількість пацієнтів з важким перебігом коронавірусу»

Завідувач 4-им відділенням Львівської обласної інфекційної лікарні Таміла Алексанян про ситуацію з коронавірусом та важливість дотримання карантину:

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«Кількість пацієнтів не зменшується. Навпаки кількість пацієнтів з важким перебігом збільшилася. Люди хворіють тяжче та триваліше. Лікарняні ліжка у нашій лікарні заповнені майже повністю. Після лікування пацієнта палата та ліжко має обробитися і тільки після цього може поступати наступний пацієнт. Це дуже ускладнює нам роботу. Зараз є багато пацієнтів, котрі потребують кисневу підтримку. На жаль, з часом цього може не вистачити. Бо люди хворіють не лише на корона вірус, але й іншими респіраторними інфекціями.

Я хочу вкотре звернутися до людей: не нехтуйте масковим режимом. Вона захищає людину, адже не завжди хворі знають, що вони вже інфіковані. Н ходіть без масок. Особливо це стосується місць масового скупчення людей, закритих приміщень та транспорту. Звичайно, у пару, сквері чи лісі ви можете ходити без масок. Але там де є люди, де є ризик заразитися чи когось заразити, будь ласка, одягайте маски. Це дуже важливо. Також слід не забувати і про соціальну дистанцію. Це повинно стати правилом життя. Очевидно, що пандемія корона вірусу не буде останньою пандемією у цьому світі. І, мабуть, варто звикати до нових реалій життя.

Також людина, яка хворіє на коронавірус, в жодному разі не повинна нікуди виходити. Тому що вона є джерелом потенційної небезпеки. Якщо людина не госпіталізована, то потрібно, щоб, наприклад, продукти і ліки приносили під двері. Людина повинна бути свідомою».