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Шмигаль запевнив, що безвізу України з ЄС нічого не загрожує

Вероніка Рой

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що безвізовому режиму України з Європейським союзом нічого не загрожує. Про це  Шмигаль під час години запитань до уряду 18 вересня, передає УП.

 

«Безвіз не відміняється. Наші міжнародні колеги, і з Європейського союзу і Сполучених Штатів абсолютно відверто заявляють про необхідність проведення прозорого конкурсу (на главу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, – ред). Ми зараз дотримались усіх процедур, які прописані правилами, законодавством України, далі питання лишається до відкритості прозорості конкурсу. Давайте подивимось, як пройде конкурс і всі разом, цілим суспільством, парламентом. Я впевнений, що все буде зроблено абсолютно в межах чинного законодавства», – зазначив Шмигаль.

Зазначимо, «Європейська солідарність» Петра Порошенка заявила, що рішення Верховної Ради щодо формування конкурсної комісії САП поставило під загрозу безвізовий режим з Євросоюзом. У партії назвали комісію кишеньковою. Водночас в Офісі президента заявили, що «взяли до відома, як визначення комісії так і критику в суспільстві, яка супроводжувала це рішення парламенту».

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Нагадаємо, Рада на засіданні 17 вересня підтримала проєкт постанови №4104 про визначення представників до складу комісії, яка буде вибирати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Постанову підтримали нардепи «Слуги народу», «Опозиційна платформа – За життя», депгрупи «За майбутнє», «Довіра» та позафракційні «Голос», «Євросолідарність», «Батьківщина» – голосували «проти».

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