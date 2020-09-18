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Львів'яни зібрали 124 тисячі гривень для підтримки кандидата на посаду міського голови Львова Ярослава Рущишина

Юлія Шпак

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17 вересня  друзі, колеги, партнери та прихильники Ярослава Рущишина організували «Вечірню ватру», аби зібрати кошти на заставу для кандидата на пост міського голови. На дружню подію, що відбувалася в креативному просторі FestRepublic з дотриманням усіх карантинних норм, прийшли більше 200 львів’ян.

«Наш головний капітал – це люди та їхня фаховість і принциповість, – наголосив Ярослав Рущишин, представляючи свою команду. – Ми маємо досвід, силу, енергію, знання, відвагу, аби зробити Львів сучасним, європейським, багатим містом. Ми готові брати на себе відповідальність та реалізовувати те, на що роками чекає наша громада».

Лідер «Голосу”» на Львівщині наголосив, що фінансування кампанії партії на місцевих виборах у Львові та Львівській області відбувається прозоро і за європейськими стандартами, а такий відкритий збір коштів серед друзів і прихильників — нормальна практика демократичного суспільства.

«Ми представляємо громаду міста, і природно, що громада готова нас підтримати, наперед голосуючи гривнею.«Голос» прийшов у Верховну Раду, аби змінити якість української політики, і тепер ми хочемо змінити якість місцевого самоврядування, щоб наші громади ставали успішними і заможними. Для цього маємо привести до влади компетентних людей , які мають незаплямовану репутацію», – зазначив Ярослав Рущишин.

Почесним промовцем «Вечірньої ватри» на підтримку Ярослава Рущишина став лідер «Голосу» Святослав Вакарчук:

«Час починати в Україні справжню європейську політику, не на словах, а на ділі. Ми творимо справу, яка стане основою тої майбутньої України, про яку ми всі мріємо. Свого часу команда Ярослава Рущишина, яка тоді творила “Дзиґу”, “Ляльку” у Львові, була першою командою на світі, яка заплатила молодій групі “Океан Ельзи” гонорар за виступ. Це були невеликі гроші, але це були найбільш почесні гроші в житті. Хочу подякувати вам за ту підтримку і довіру, яку ви висловлюєте нині команді “Голосу”. Ми на добрій дорозі. Так, вона непроста, вона тільки починається, і там багато терня, каміння, віражів. Але вона точно приведе до успіху. Все буде добре!».

Ярослав Рущишин також закликав свідомих українців об’єднуватися для фінансової підтримки проукраїнських незалежних політичних сил: «Допоки олігархи створюватимуть партії під себе і “оплачуватимуть” вибори, доти ми не зрушимо з мертвої точки. Бо вони хочуть, аби ми були бідними, розсвареними, неуспішними. Їм вигідний хаос. А суверенітет коштує дорого, незалежність коштує дорого. Якщо ми і надалі хочемо мати свою проукраїнську незалежну партію, то маємо її підтримувати. Тільки так ми забезпечимо нову якість політики і у Верховній Раді, і у Львівській міській раді, і у кожній громаді!».

Додамо, що незабаром відбудеться публічна презентація стратегії розвитку Львова та представлення команди, яка балотуватиметься у Львівську міську та обласну ради від партії «Голос».

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