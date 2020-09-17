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Володимир В’ятрович: «Ми зупинили русифікацію вищої освіти»

Вероніка Рой

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Народний депутат фракції «Європейська Солідарність» Володимир В’ятрович про законопроєкт № 3717, яким дозволялося викладати іноземним студентам навчальні дисципліни російською мовою:

«Законопроєкт 3717 провалено!  Ми зупинили русифікацію вищої освіти. Дякую всім колегам, які продемонстрували принципову позицію в цьому питанні.  За проголосували лише більшість «слуг народу» й ОПЗЖ.

Проєкт відправили в освітній комітет на повторне перше читання, а це значить, що влада знову спробує пропхати його через сесійну залу.

Більше того, 17 вересня в порядку денному аж два ще небезпечніших проєкти – 3077 і 3077-1, які взагалі передбачають повну русифікацію освіти. І хоча формально освітній комітет їх не підтримав, для чогось же ці проєкти Шуфрича і Бужанського включили в порядок денний і виносять у зал.

Маємо бути пильними, бо режим Зеленського все виразніше демонструє свою антиукраїнську сутність і все тісніше зливається в обіймах з ОПЗЖ.  Щоб захистити нашу мову і нашу державу, маємо бити рішучими і об’єднаними».

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