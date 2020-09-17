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У Міносвіти кажуть, що майже 6,5 тисяч шкіл України мають інклюзивні класи

Соломія Головіна

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В українських школах функціонують 17 тисяч 698 інклюзивних класів. Вони створені у  6 тисяч 496 навчальних закладах. Про це повідомляє Міносвіти.

 

«До Міністерства освіти і науки надходить інформація, що керівники шкіл відмовляють батькам у прийомі дітей з особливими освітніми потребами. Наголошуємо, що батьки мають право звернутися до школи із письмовою заявою, а керівник закладу не має права відмовити. Ми насамперед маємо думати про дитину та її потреби. І для школи це має бути завданням, а не проблемою», – зазначила керівник експертної групи з питань інклюзивної освіти МОН Лариса Самсонова.

Освітні послуги надаються дітям з ООП школами у інклюзивних класах із застосуванням особистісно орієнтованих методів навчання та з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей. Кількість дітей з ООП в одному класі має становити не більше трьох осіб.

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Варто додати, що що за кожною дитиною в заклад освіти надходять кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з ООП. За ці кошти на підставі висновку про комплексну оцінку розвитку дитини, виданого інклюзивно-ресурсним центром, дитина забезпечується допоміжними засобами для навчання та додатковими психолого-педагогічними та корекційно-розвитковими послугами. Так, у 2020 році на інклюзивне навчання було виділено 504,458 млн грн.

Також у Міносвіти зазначають, що 1 вересня 2020 року 6 тис дітей з особливими освітніми потребами пішли в інклюзивні групи закладів дошкільної освіти.

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