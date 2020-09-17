Рада дозволила продавати ліки онлайн

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №3615-1, який унормовує електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами. За відповідний закон на пленарному засіданні парламенту 17 вересня проголосували 258 народних депутатів, передає Громадське.

Згідно з пояснювальною запискою, цей закон має врегулювати правовідносини у сфері онлайн-торгівлі ліками й забезпечити захист покупців від ризиків придбати неякісні або фальсифіковані препарати.

Закон також має врегулювати випадки самолікування українців, забезпечити фармацевтичну опіку споживачів та обмежити незаконне втручання сервісів і сторонніх людей у процес доставлення ліків.

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Для торгівлі медикаментами онлайн аптеки мають отримати необхідні ліцензії. Вони будуть підтвердженням того, що препарати, які українці замовлятимуть через інтернет, належно зберігаються та перевозяться.