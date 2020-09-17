П’яний водій виїхав на автомобільне кільце на проспекті Чорновола

У четвер вночі, 17 вересня, нетверезий водій не впорався з керування та виїхав на автомобільне кільце на проспекті Чорновола. Про це інформує патрульна поліція Львівщини.

Так, близько 1-ї години ночі на круговому перехресті, що на проспекті Чорновола–Липинського, 60-річний водій автомобіля ВАЗ 21093 не впорався з керуванням і здійснив виїзд на кільце.

Патрульні почали оформляти дорожньо-транспортну пригоду і під час спілкування з водієм помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння.

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Порушнику запропонували пройти перевірку на стан сп’яніння. Він погодився. Прилад Drager показав результат — 1,83 проміле.

На мешканця Львівщини винесли постанову за ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом без необхідних документів) КУпАП. Він не надав чинний поліс цивільного автострахування. Окрім того він отримав два протоколи: за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП та за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.