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На відновлення світової економіки після пандемії знадобиться 5 років

Соломія Головіна

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Фахівці Світового банку вважають, що повне відновлення світової економіки після завершення пандемії коронавірусу триватиме до п’яти років. Як передає Укрінформ з посиланням на Reuters.

 

«Ймовірно, відразу почнеться швидке відновлення на тлі скасування всіх обмежувальних заходів, але повне відновлення триватиме до п’яти років», – зазначила головна економістка СБ Кармен Рейнгарт.

При цьому вона вважає, що у деяких країнах економічна криза триватиме довше, ніж в інших, та посилить соціальну нерівність, оскільки бідні країни постраждають найбільше.

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Також очікується, що у світі вперше за 20 років зростатиме рівень бідності.

Як повідомлялося, наразі число випадків зараження коронавірусом в світі перевищило 30 млн осіб, протягом останньої доби виявили понад 307 тисяч нових випадків. За весь час пандемії померли вже понад 945 тисяч осіб.

В Україні станом на ранок 17 вересня підтверджено 166 244 випадів COVID-19.

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