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Львів’ян кличуть на благодійний концерт та ярмарку, аби зібрати кошти на лікування дітей

Вероніка Рой

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20 та 21 вересня львів’ян запрошують відвідати благодійний концерт та ярмарку, під час яких збиратимуть кошти на допомогу дітям, що потребують термінового лікування. Про це у Facebook інформує координатор у роботі із донорами БФ «Із янголом на плечі» Христина Кацюба.

 

Зокрема, у неділю та понеділок, 20 та 21 вересня, на площі перед Центром Довженка на Сихові у Львові відбудеться благодійна ярмарка. У неділю захід проходитиме з 11.00 до 19.00 год., а у понеділок – з 16.30 до 19.30 год. Під час ярмарки збиратимуть гроші задля допомоги підопічним благодійного фонду «Із янголом на плечі», що потребують дуже вартісного лікування за кордоном.

Також 21 вересня о 19 год. у Центрі Довженка відбудеться благодійний концерт «Щоби мрія здійснилися» Творчої школи Павла Табакова, оркестру національного академічного театру ім. М. Заньковецької, Павла Табакова та Оксани Мухи.

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Кошти, отримані від реалізації запрошень-подяк за благодійний внесок, будуть передані у благодійний фонд «Із янголом на плечі» для допомоги дітям, що потребують термінового лікування.

Придбати благодійні квитки можна, зателефонувавши за тел.: 0974629246.

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