Львів’ян кличуть на благодійний концерт та ярмарку, аби зібрати кошти на лікування дітей

20 та 21 вересня львів’ян запрошують відвідати благодійний концерт та ярмарку, під час яких збиратимуть кошти на допомогу дітям, що потребують термінового лікування. Про це у Facebook інформує координатор у роботі із донорами БФ «Із янголом на плечі» Христина Кацюба.

Зокрема, у неділю та понеділок, 20 та 21 вересня, на площі перед Центром Довженка на Сихові у Львові відбудеться благодійна ярмарка. У неділю захід проходитиме з 11.00 до 19.00 год., а у понеділок – з 16.30 до 19.30 год. Під час ярмарки збиратимуть гроші задля допомоги підопічним благодійного фонду «Із янголом на плечі», що потребують дуже вартісного лікування за кордоном.

Також 21 вересня о 19 год. у Центрі Довженка відбудеться благодійний концерт «Щоби мрія здійснилися» Творчої школи Павла Табакова, оркестру національного академічного театру ім. М. Заньковецької, Павла Табакова та Оксани Мухи.

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Кошти, отримані від реалізації запрошень-подяк за благодійний внесок, будуть передані у благодійний фонд «Із янголом на плечі» для допомоги дітям, що потребують термінового лікування.

Придбати благодійні квитки можна, зателефонувавши за тел.: 0974629246.