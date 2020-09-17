Кернеса в протиковідній капсулі доставили у німецьку клініку

Міський голова Харкова Геннадій Кернес проходить обстеження в німецькій клініці, куди його доставили в ніч на четвер у протиковідній капсулі. Про це повідомив речник міськради Харкова Юрій Сидоренко на брифінгу 17 вересня, передає Суспільне.

Юрій Сидоренко зазначив, що проти ночі він був доставлений спеціалізованим медичним літаком до Німеччини у протиковідній капсулі – за останніми медпротоколами, хворі на COVID транспортуються саме таким чином.

«Доставлений був не так, як представляли це деякі «дружелюбні» пабліки, не на апараті штучної вентиляції легень, він був підключений до апарату високопотокової подачі кисню. Він був абсолютно у свідомості, у свідомості він перебуває і зараз», – розповів речник міськради.

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У міськраді визнали, що цього тижня стан Кернеса погіршився, медики, мовляв, пов’язують це з пораненням після замаху у 2014 році. За словами Сидоренка, COVID у Кернеса спровокував не лише запалення легень, але й «відлуння того пострілу».

Речник міськради також заявив, що мер не хотів залишати Україну, але погодився летіти до Німеччини «під тиском близьких та рідних».

У клініці в Німеччині Кернес пройде повне обстеження. За словами Сидоренка, зараз життю Кернеса нічого не загрожує. Він наполягає, що чутки та плітки про кому, набряк мозку, інсульт у мера, є фейками, які запускаються спеціально.

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