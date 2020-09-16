Партія «Сила і честь» затвердила кандидатів до Львівської облради та міської ради

У середу, 16 вересня, у Львові відбулися конференції міського та обласного осередків партії «Сила і честь», під час яких затвердили кандидатів у депутати до Львівської міськради, Львівської облради та Львівської районної ради.

Зокрема, до Львівської міської ради партію «Сила і честь» поведе директор девелоперської компанії «Моя Країна» Володимир Пекар. Загалом партія висуватиме 64 кандидатів у депутати до міськради Львова. Так, у першу десятку увійшли: Пекар Володимир Васильович, Гура Наталія Богданівна, Підболячний Максим Валерійович, Погрелюк Оксана Володимирівна, Тиркало Юрій Євгенійович, Тищук Олександр Олександрович, Удовенко Олександр Іванович, Тислюк Надія Олегівна, Скриньковський Руслан Миколайович, Ференц Наталія Олександрівна.

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Директор Палацу мистецтв Юрій Візняк очолив список кандидатів партії «Сила і честь» до Львівської обласної ради. Також першим номером у списку до Львівської районної ради затвердили голову громадської спілки «Українська народна cила» Богдана Кунду.

Додамо, що 29 серпня під час конференції Львівської міської організації партії «Сила і честь» було обрано Наталію Гуру на голову правління міського партосередку.

Фото: Leopolis.news