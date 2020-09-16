Ніжна Каді та душевна Епіона. 10 собак ЛКП «Лев» шукають нову домівку

Львів’ян просять допомогти прилаштувати 10 собак, які шукають домівки, а на даний момент перебувають в ЛКП «Лев». Про це інформує пресслужба комунального підприємства.

Отож, нову домівку шукають:

КАДІ, 3 роки. Місце відлову: вул. Запольської. Дуже ніжна дівчинка. Має короткі лапки і тулуб-сосисочку, як у такси. Вихована і слухняна, дуже квартирна. Вміє жалібно дивитися і розчулювати людей.

ХІМІКА, 8 місяців. Місце відлову: вул. Під Голоском. Неймовірна дівчинка, метис хаскі з очима різного кольору. Дуже мініатюрна, така собі хаскі-карлик. Енергії і доброзичливості в ній – море. Усмішок теж.

ЯНІС, 2 роки. Місце відлову: вул. Липинського. Знайдено в наморднику, який, буквально, врісся в мордочку, залишивши на ній шрами і залисини. В очах і поведінці – багато страхів. А зовнішньо – вродливий чорний принц.

ЕПІОНА, 4 роки. Місце відлову: вул. Богданівська. Дуже тепла, душевна собачка. Швидше за все, жила у хороших людей, в домі яких трішки розтовстіла і дуже роздобріла. Шукаємо старих або, якщо їх все ж таки не було, нових господарів.

ХЕНК, 13 років. Великий, дорослий і трішки беззубий хлопець, який приймав на ЛКП ванну і радів, як дитина. Метис вівчарки. Десь він жив і дожив до такого віку. Можливо, мав господарів? Було б добре, щоб він повернувся в свою сім’ю.

ГУДВІН, 9 місяців. Місце відлову: вул. Заводська. Дуже милий хлопчик-кнопочка. Солодкий ніс. Як і чому він сам бігав по вулиці – незрозуміло. Потрапив до нас, а ми вже шукаємо для нього батьків. Таких, щоб добре годували, не сварили і вчили доброму.

МАЙК, 3 роки. Місце відлову: вул. Кавалерідзе. Отакий от висловухий собака і характером кота – ніжний, неконфліктний, вихований хлопчик. Високий, ефектний добряк. Має дуже довгий хвіст, яким переважно випромінює радість.

НІЧ, 3 роки. Місце відлову: вул. Городнича. Невеликий, хороший собака з бельмом на лівому оці. Має охайний вигляд, тож можливо був господарським. Активний, веселий, заграє з дівчатами і не підозрює, що скоро на нього чекає операційне втручання.

ЛУНА, 3 роки. Місце відлову: вул. Промислова. Невисока, крупна дівчинка. Соціалізована, ніжна, довіряє людям. Припускаємо, що мала господаря чи опікуна. Якщо це ви – прийдіть за нею. Ця дівчинка за кимось сумує.

СІМОНА, 2 роки. Місце відлову: вул. Руднинська. Собачка з чудесними вухами. Вміє гуляти на повідку, застрибували на руки і майже розуміє людську мову. Шукаємо людину, яка в ній ці здібності розвине – навчить новим словам і командам. Може це ви?

Зазначимо, ЛКП «Лев» працює без вихідних з 8:00 до 20:00. Знаходиться комунальне підприємство у Львові на вулиці Промисловій, 56.

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Фото: ЛКП «Лев»