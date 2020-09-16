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На Донбасі загинув 29-річний військовий з Львівщини

Вероніка Рой

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У середу, 16 вересня, у зоні проведення Операції об’єднаних сил на гранаті підірвався 29-річний Роман Червінський з Яворівщини. Про це інформує Яворівська районна державна адміністрація.

 

«Близько 01 год. 25 хв., перебуваючи в бліндажі, підірвався на гранаті Червінський Роман Ярославович, внаслідок чого отримав травму несумісну з життям», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, вранці штаб ООС повідомив про те, що 16 вересня унаслідок необережного поводження з гранатою в районі Новотошківського загинув один військовослужбовець.

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29-річний Роман Червінський родом із міста Яворів. У 2011 році був призваний на військову службу. У 2015 році Роман Червінський проходив службу як механік-водій механізованого взводу механізованої роти 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

У військового залишилися батьки та рідний брат.

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