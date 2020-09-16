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Дорожники показали, як ремонтують дорогу Львів-Самбір-Ужгород

Вероніка Рой

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На Львівщині триває ремонт дороги Н-13 Львів – Самбір – Ужгород. Станом на сьогодні 60% ремонтних робіт вже виконали. Про це інформує Служба автомобільних доріг у Львівській області.

 

У відомстві зазначають, що автомобільна дорога Н-13 ЛьвівСамбірУжгород це ще одна дорога, яка веде до карпатських гір і сполучає між собою Львівську та Закарпатську області. Цьогоріч планують завершити ремонт дороги Н-13 на ділянці СтавчаниСамбір довжиною 56 км.

На відео Служба автомобільних доріг показує, як відбувається влаштування тріщино-перериваючого шару асфальтобетонного дорожнього покриття на ділянці між містами Новий Калинів та Самбір.

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На дорозі Н-13 виконано ремонтних робіт вже на 60%

Ремонтуємо автомобільну дорогу Н-13 Львів – Самбір – Ужгород.✅ На сьогодні 60% ремонтних робіт вже виконали.Автомобільна дорога Н-13 Львів – Самбір – Ужгород – це ще одна дорога, яка веде до карпатських гір і сполучає між собою Львівську та Закарпатську області. На відео: влаштування тріщино-перериваючого шару асфальтобетонного дорожнього покриття на ділянці між містами Новий Калинів та Самбір 👇.🏞 Цьогоріч ми завершимо ремонт дороги Н-13 на ділянці Ставчани – Самбір довжиною 56 км.

Posted by Служба автомобільних доріг у Львівській області on Wednesday, September 16, 2020

 

Нагадаємо, дорогу ЛьвівСамбір-Ужгород почали ремонтувати цьогоріч у лютому. Вартість робіт становить 159 млн грн. Виконує роботи ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл».

Відео: Служба автомобільних доріг Львівщини

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