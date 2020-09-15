Замість однородинного будинку – багатоповерхівка: мешканці Замарстинова б’ють на сполох через будівництво

Мешканці кварталу на вул. С.Паньківського – вул. Інструментальній обурені тим, що біля їхніх домівок замість запланованого триквартирного будинку збираються «втиснути» багатоповерхівку. Громада переконана, що зведення 12-квартирного будинку без підземного паркінгу викличе справжній паркувальний колапс, оскільки тут вже є проблеми з місцем для автівок.

Кілька десятків жителів 14 вересня зібралися обговорити план дій щодо недопущення зведення будови на вулиці С. Паньківського, 11.

«У випадку розміщення багатоквартирного будинку без підземного паркінгу на вказаній ділянці це перекриє рух транспорту у кварталі, де мешкає понад 300 людей, бо без паркінгу мешканці нового будинку та їхні гості змушені будуть паркувати свої автомобілі просто на вузькій вулиці. Це може заблокувати оперативний проїзд в квартал «швидкої», аварійних або пожежних машин», – наголошують мешканці.

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Власне вся ця історія розпочалася з того, що рішенням ЛМР № 777 від 29.08.2016 року містобудівні умови на будівництво триквартирного однородинного житлового будинку зі знесенням існуючого на вул. С. Паньківського, 11 надали одній громадянці.

Однак, як пояснив голова ініціативної групи мешканців Ігор Букса, у 2019 році кількість забудовників розширилася до трьох осіб, натомість вже йшла мова не про триквартирний будинок, а дванадцятиквартирний. Так, Інспекція ДАБК у Львові внесла зміни у декларацію про початок будівельних робіт, яким до числа замовників та генпідрядників додала ще двох осіб на підставі договору про спільне будівництво 12-ти квартирного будинку за цією адресою.

«Після того, як забудовників стало троє, тут почалося активне будівництво. Вже навесні ми побачили людей на вулиці, які цікавилися квартирами у цьому будинку на 3-4 поверхах. Більше того, ця будова не мала і досі не має ніякого паспорта об’єкта… Вся ця ситуація нас насторожила, ми надіслали від громади адвокатські запити у Інспекцію ДАБК Львова, отримавши відповідь, побачили, що там будується…», – розповів Ігор Букса.

Обурені мешканці неодноразово зверталися у департамент містобудування ЛМР, ДАБК Львова, ДАБІ Львівської області, ДАБІ України із проханням провести перевірку щодо дотримання вимог у сфері містобудування та перевірити законність здійснення будівництва. Однак – безрезультатно.

Відтак громада звернулася по допомогу до громадсько-політичного діяча, кандидата у мери Львова Ігоря Васюника. Під час зустрічі з мешканцями він пояснив, що ДАБІ вже більше пів року, як втратило повноваження проводити перевірки у сфері містобудування. Тому, за його словами, нині є реальна загроза чергових масових випадків незаконного будівництва, зокрема і на території м. Львова. Він пообіцяв звернутися у правоохоронні органи з приводу цієї конфліктної ситуації.

«Загалом у Львові близько 70 незаконних забудов. І місто просто на це закриває очі, ніхто не дивиться на генплан, на те, що буде з каналізацією, дорогами і паркуванням. На вулиці, де я мешкаю, теж була така ситуація: спершу був дозвіл на будівництво 4-поверхового будинку, а згодом стало 7. І так, на жаль, забудовується увесь Львів… Тому в цій ситуації дуже правильно, що ви так згуртувалися і надаєте цьому питанню розголосу, важливо також підключити до цього процесу народних депутатів», – звернувся до мешканців Ігор Васюник.

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