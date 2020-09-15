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У мера Харкова Кернеса підтвердили коронавірус: у нього стабільно важкий стан

Соломія Головіна

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Міський голова Харкова Геннадій Кернес захворів на коронавірус. Зараз він перебуває у лікарні – в нього стабільно важкий стан. Про це 15 вересня заявив директор департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко, передає Громадське.

 

За його словами, питання про лікування за кордоном та транспортування не розглядають, бо лікарі кажуть, що в цьому нема потреби.

Речник міськради уточнив, що мер не під’єднаний до апарату штучної вентиляції легень й перебуває у свідомості. Термінів щодо прогнозів одужання лікарі не дають.

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Водночас Сидоренко спростував інформацію, яку днем раніше поширило видання ZN.UA з посиланням на джерело в Офісі президента. Писали, що нібито Кернес через коронавірус перебуває в комі.

Також видання уточнило, що востаннє міський голова Харкова з’являвся на публіці 23 серпня на День міста. Після чого, в перших числах вересня, він захворів на COVID-19.

«Геннадій Адольфович дуже багато і дуже голосно сміявся з того, що було розповсюджено в інтернеті. Зустрітися з вами він просив мене особисто, щоб спростувати фейки, які вчора ввечері й вночі почали тиражуватися. Він все читає, все бачить», – зазначив речник.

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