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На Львівщині прогнозують заморозки

Вероніка Рой

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В Україні 18-19 вересня прогнозують суттєве похолодання. Також 18 вересня на Львівщині очікують перші нічні заморозки. Про це інформує Укргідрометцентр.

 

18-19 вересня через вторгнення арктичного повітря в Україні очікується різке зниження температури повітря: у західних, північних, східних та центральних областях вночі до 2-8° тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-3°.

18 вересня заморозки можливі на Волині, Львівщині, Рівненщині та Тернопільщині. Вдень очікують до 9-15° тепла, у південній частині та на Закарпатті вночі до 5-10° тепла, вдень до 14-19°. Середня добова температура повітря знизиться на 10-12°.

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Похолодання супроводжуватиметься поривами північного вітру 15-20 м/с. 20-22 вересня в Україні утримається прохолодна погода, а 23-25 вересня очікується поступове підвищення температури.

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