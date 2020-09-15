ЛКП «Лев» просить львів’ян допомогти прибрати територію вигульного майданчика на Промисловій

У суботу, 19 вересня, львів’ян запрошують на толоку на території тренувально-вигульного майданчика на вулиці Промисловій, що навпроти ЛКП «Лев». Про це інформує пресслужба ЛКП «Лев».

Толока відбудеться 19 вересня о 11 год.

«Запрошуємо небайдужих львів’ян та усіх, хто любить тварин, допомогти прибрати територію тренувально-вигульного майданчика на вулиці Промисловій (навпроти ЛКП «Лев»). Роботи з облаштування майданчика на стадії завершення і територія незабаром буде доступною для чотирилапих ЛКП «Лев» та з прилеглих вулиць», – йдеться у повідомленні.

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Львів’янам необхідно взяти з собою рукавчики для прибирання, пакети для сміття та маски.

Усіх охочих долучитись, просять заповнити форму за посиланням.