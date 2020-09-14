Моцарт, Космос і ще п'ятеро неймовірних собак шукають дім

Сім чудових собак із ЛКП «Лев» шукають люблячий дім. Рубі, Моцарт, Веста, Аві, Космос, Пеппі, Белла дуже хочуть знайти своїх господарів.

РУБІ, 8 місяців

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На цьому фото він вже ситий і навіть трішки товстенький хлопчик. Вже вміє гуляти на повідку і не плаче, коли до нього торкаються. Тепер це ласкавий і дуже сонячний собака, а не налякане пташеня, яким був на початках. Цілувало, лизунчик і любитель застрибувати на руки. Любить дітей і всіх живих істот, дуже відкритий і добродушний. Вміє гавкати, був би чудовим другом і дзвіночком, який би сповіщав вас про прихід гостей.

Для квартири або подвір’я з дуже теплою будкою.

МОЦАРТ, 4 роки

Серйозний хлопчина, ротвейлер. Жив, швидше за все, в нелюбові, опинився на вулиці і потрапив до нас. Настрожений і нещасливий. З вихованням не все гладко – ним ніколи не займалися, а якщо і займалися, то робили це неправильно. Зараз Моцарт в руках кінолога, і світ стає для нього більш зрозумілим – вже розрізняє добро і зло, гуляє на повідку і день за днем стає все кращим хлопцем. Шукаємо для нього дім і друга, який знає цю породу і цінує її. Або ж просто добру і сильну духом людину, яка допоможе Моцарту почати нове життя.

ВЕСТА, 1 рік

А таку добродушну фізіономію бачили колись? Бо ми вперше. Це Веста, велика дитина. Надзвичайно тепла і комфортна собака. Без агресії, без пустого гавкоту і домінування. Легко піддається навчанню, легко заводить друзів. Ідеальна собачка для сім’ї, а от для серйозної охорони – так-сяк, занадто миролюбна вона. Не робить ніякої шкоди, ігнорує котів, любить дітей та інших собак і не тримає зла на лікарів.

У неї мордочка, як добрий пряник.

АВІ, 10 місяців

Молода, елегантна дівчинка, схожа на бельгійську вівчарку. Невеликого зросту, компактна, жвава. У неї чудовий голос, знає команду «сидіти». Має вже надто дорослі і ділові вуха, але насправді вона дитина – щаслива від того, що разом з нею у вольєрі є ще кілька собачок, з якими можна грати в ігри типу: А давай, зараз ти на мене наскочиш і звалиш, а потім я на тебе, і так будемо розважатися аж до самого вечора». Аві вміє гуляти на повідку, вчиться бути дорослою і у всіх її манерах і поставі вже помітно, що це буде розкішна собака.

КОСМОС, 1 рік

Поділяєте стереотип, що після кастрації кобелі втрачають свої чоловічі якості? Це не так. От вам живий приклад – Космос, молодий харизматичний хлопець. Ловелас, залицяльник, кожну розмову починає з фрази: «А вашій мамі не потрібен зять?». Впевнений в собі, доброзичливий, може за себе постояти. Має хороший голос і море енергії – міг би стати добрим охоронцем свого двору. З дітьми і тваринами чудово ладнає. І дуже потребує дому.

ПЕППІ, 1 рік

Вона хоч і виросла на вулиці, але у неї, очевидно, було хороше і правильне дитинство. Пеппі – добра, життєрадісна і позитивна собачка. На першому місці у неї ігри, а гавкіт і охорона – на одному з останніх. Навчилася гуляти на повідку, усіх любить і думає, що у світі не існує зла. З віком і при хорошій людині зможе вивчити усі команди і, можливо, стати трохи серйознішою. Хоча оця інфантильність їй личить. Дуже хочемо знайти для неї сім’ю, бо яким би романтичним не було її колишнє життя (жила біля трамвайного депо, зустрічала і проводжала трамваї) – життя на вулиці до добра не приводить.

БЕЛЛА, 5 років

Метис стаффордширського тер’єра. Невелика дівчинка з міцною статурою. Альфа-самка, душечка і кокетка. Була зраджена своїм господарем, але в чоловіків вірить досі і поглядом їх шукає. Перебувала у нас на лікуванні, за цей час емоційно і фізично в ній відкрилося друге дихання. Любить ігри, спілкування, активність. І коли бачить, що серед інших собак для прогулянки обирають її – вистрибує від радості зі штанів. Сильна, потужна, емоційна собачка. Їй би мати свою людину (сім’ю), яка б її любила і нею займалася – тренування на майданчику, прогулянки, теплі вечори вдома. Бо справді хороша дівчинка, а життя наразі не склалося.

Фото: ЛКП «Лев»