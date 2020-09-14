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Львівська «Галичанка» вчетверте здобула Кубок України з гандболу

Вероніка Рой

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Львівська «Галичанка» зуміла вчетверте здобути золото Кубка України з гандболу 2020 року, який відбувався у Броварах. Про це інформує пресслужба ГК «Галичанка».

 

Як повідомляється, у вирішальному матчі львівська «Галичанка» переконливо обіграла тернопільський «Економ-Універ». Матч завершився з рахунком 41:25 на користь львів’янок.

Днем раніше у півфіналі «Галичанка» впевнено перемогла віцечемпіона України – миколаївський «Реал» з рахунком 40:25 (20:11).

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Додамо, що розіграш Кубка України серед жіночих команд був відновлений у 2016 році. І це вже вчетверте «Галичанка» здобуває почесний трофей.

Також трьох гандболісток «Галичанки» було визнано найкращими гравчинями фіналу чотирьох Кубка України. Зокрема, Тетяна Поляк стала найкращою захисницею, Мар’яна Маркевич – найкращою розігруючою,  Діана Дмитришин – найкращою гравчинею півфіналу у складі «Галичанки».

Фото: ГК “Галичанка”

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