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В Україну йде різке похолодання: температура опуститься до +12 градусів

Соломія Головіна

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У п’ятницю, 18 вересня, в Україну прийде серйозне похолодання: температура повітря знизиться до 12-17 градусів тепла. Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

 

«Хто надихався нинішніми суботою-неділею теплим свіжим сонячним повітрям, той молодець… Бо вже наступного вікенду в Україну прийде суттєве похолодання!», – наголосила вона.

За словами синоптика, похолодання розпочнеться в п’ятницю, 18 вересня, і температура повітря вдень знизиться до 12-17 градусів тепла.

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«А ось у нічні години в кінці тижня в Україні вже навіть ймовірні перші заморозки, окрім південної частини. Цю дуже важливу інформацію ще буду уточнювати. Проте не знехтуйте цим, хай і навіть попереднім, прогнозом! Полякала прийдешнім похолоданням, тепер –  гріємось. Бо все ж попереду ще цілий тиждень чудової сонячної теплої погоди», – наголосила Наталка Діденко.

У понеділок, 14 вересня, погоду в Україні визначатиме антициклон на ім’я Leiki. Температура повітря також очікується комфортною – 23-27 градусів тепла, на Закарпатті та в південній частині – місцями 28-30 градусів.

«Проте вже у четвер ввечері, за попередніми прогнозами, пройде холодний атмосферний фронт із дощем і в п’ятницю у Київ зайде холодне повітря, яке суттєво знизить температуру повітря», – зазначила синоптик.

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