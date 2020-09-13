В Україні відзначають День танкістів

Сьогодні, 13 вересня, українці відзначають День танкістів. Це свято тих, хто фронті бореться з окупантом у перших рядах.

Щороку у другу неділю вересня танкісти України відзначають своє професійне свято – День танкіста. Він був заснований в серпні 1997 року указом президента України «…на підтримку ініціативи ветеранів танкових військ і танкобудівників України, враховуючи бойові заслуги танкістів у роки Другої світової війни, та з метою виховання воїнів-танкістів Збройних Сил України на найкращих традиціях попередніх поколінь…».

У своєму привітанні з нагоди свята начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Корнійчук наголосив, що у всі часи танкові війська були й залишаються особливою гордістю нашого народу, символом могутності та головною ударною силою Сухопутних військ ЗСУ. Він подякував усім воїнам-танкістам та працівникам танкобудівної галузі України за самовіддане виконання службових обов’язків, вірність військовій присязі та сумлінну працю.

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«Складна високотехнологічна бойова техніка потребує вагомих знань та умінь у володінні нею на полі бою. Це своїм патріотизмом, професіоналізмом та майстерністю українські воїни танкісти підтвердили під час оборони донецького аеропорту, в боях за Луганський аеропорт під Дебальцево та в інших «гарячих точках» Донбасу. Серед учасників – Героїв України чотири воїни-танкісти: підполковник Євген Межевікін, капітан Василь Божок, підполковник Іван Вінник та удостоєний цього високого звання посмертно капітан Олександр Лавренко. Вічна пам’ять і слава танкістам, які віддали своє життя за світле майбутнє Батьківщини», – цитує пресслужба Міноборони Сергія Корнійчука.