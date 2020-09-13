Ахтем Сеітаблаєв став лауреатом Премії імені Василя Стуса

Лауреатом Премії імені Василя Стуса 2020 року став український кінорежисер, актор театру та кіно Ахтем Сеітаблаєв. Члени журі оголосили ім’я лауреата під час урочистої церемонії, яка відбулася 12 вересня у Києві. Про це повідомляє Український ПЕН.

Ахтем Сеітаблаєв зазначив, що дізнавшись свого часу історію життя Василя Стуса, був вражений його мужністю. А ще любов’ю поета до своєї землі та його віршами.

«Я й досі не уявляю, як йому вдалося перебороти свій страх перед молохом радянської влади. Можливо, він знайшов ці сили в собі, бо вірив у те, що робив і створював, вірив, що, попри все, він не сам у своїй боротьбі, що є люди, які його підтримують, люди, яким не все одно… Люди, для яких є різниця між творенням і руйнуванням. Люди, яким важливо, які назви мають вулиці, на яких живуть їхні діти та батьки, навіть якщо вони освітлені й заасфальтовані. Люди, які знають різницю між рідним і ворожим. Люди, які з великою гідністю і мужністю відстоюють свої сенси та цінності. Багатьом із нас сьогодні значно легше жити та боротися за свою гідність, за життя своєї землі та своїх дітей, тому що був і є Василь Стус. Серед нас і сьогодні літає Птах його душі», – сказав цьогорічний лауреат Премії імені Василя Стуса.

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Ахтем Сеітаблаєв отримав диплом, грошову винагороду та статуетку, розроблену дизайнером Дмитром Покрасьоном та скульптором Станіславом Кадочниковим.

Довідка

Премія імені Василя Стуса була заснована 1989 року Українською асоціацією незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком (1928-2014). Її щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам за внесок в українську культуру й стійкість громадянської позиції.

Починаючи з 2016 року, Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-Школа та видавництво «Дух і Літера» взяли на себе справу продовження цієї ініціативи.

Кандидатів на здобуття Премії цього року висувало журі у складі: Мирослав Маринович – голова журі, публіцист, член-засновник Української Гельсінської групи, почесний президент Українського ПЕН; Андрій Курков – український письменник, президент Українського ПЕН; Влад Троїцький – театральний режисер, засновник Центру сучасного мистецтва «ДАХ», лауреат Премії ім. В. Стуса за 2019 рік; Боґуміла Бердиховська – публіцистка, керівниця департаменту стипендій Національного центру культури у Варшаві; Оля Гнатюк – дослідниця, професорка НаУКМА та Варшавського університету, віце-президентка Українського ПЕН; Юрко Прохасько – есеїст, перекладач; Олександр Саврук – декан Києво-Могилянської Бізнес Школи; Елеонора Соловей – літератературознавиця; Дмитро Стус – директор Музею ім. Шевченка; Леонід Фінберг – головний редактор видавництва «Дух і Літера», член виконавчої ради Українського ПЕН.

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Фото: Женя Перуцька