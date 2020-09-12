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Задоволення від смачної їжі та сексу йде від Бога, – Папа Римський Франциск

Соломія Головіна

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Папа Римський Франциск вважає, що задоволення від смачної їжі та сексу йде від Бога. Про це він сказав італійському письменнику Карло Петріні в інтерв’ю для книги, передає Укрінформ з посиланням на The New York Post.

 

«Задоволення йде безпосередньо від Бога. Воно не католицьке, не християнське, ні будь-яке ще – просто божественне… Насолода від їжі і сексу йде від Бога», – зазначив понтифік.

На його думку, ці життєві потреби даремно засуджувалися церквою в минулому. Тоді представники кліру неправильно інтерпретували християнське послання і в результаті завдали великої шкоди, яка відчувається донині.

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«Задоволення від їжі потрібно для того, щоб залишатися здоровими, так само як сексуальне задоволення потрібне для того, щоб зробити кохання прекраснішим і забезпечити виживання нашого виду», – зазначив Франциск.

Він додав, що є набагато серйозніші проблеми, що потребують молитви, зокрема зміна клімату, вирубування лісів і нераціональне споживання.

Книга «TerraFutura: бесіди з Папою Франциском про цілісну екологію» нещодавно вийшла в Італії.

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