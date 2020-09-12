ОСТАННІ НОВИНИ

У Росії оголосили конкурс на нову концепцію мавзолею без Леніна

Соломія Головіна

|

Союз архітекторів Росії вирішив зібрати банк ідей з експлуатації мавзолею на Червоній площі в Москві на випадок, якщо тіло Володимира Леніна буде поховано. Про це повідомляє УП з посиланням на російське видання Комерсантъ з посиланням на положення конкурсу.

 

Організація оголосила конкурс на кращу концепцію використання будівлі.

Організатори конкурсу зазначили, що перебування тіла Володимира Леніна в «самому серці країни, яка усвідомила історичні помилки минулого», суперечить сучасним уявленням про вічну пам’ять, «є порушенням російської православної традиції, а також волі самого вождя».

Реклама партнерів

У Союзі архітекторів Росії вважають за доцільне зробити мавзолей філією Державного музею архітектури ім. Щусєва і розмістити там експозицію про історію проектування всіх версій будівлі – фанерної, дерев’яної, гранітної.

Учасникам конкурсу пропонується скласти генеральний план з маршрутом, що зв’язує мавзолей з музеєм на Воздвиженці. Інші ідеї використання мавзолею «не тільки допускаються, але й вітаються».

Реєстрація учасників конкурсу проводитиметься до 19 жовтня, оголошення результатів заплановано на 13 листопада поточного року.

Організатори відзначають, що до складу журі, зокрема, запрошені глава Мінкульту РФ Ольга Любимова, лідери КПРФ і «Справедливої Росії» Геннадій Зюганов і Сергій Миронов. Поки невідомо, чи прийняли вони запрошення.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов
Соломія ГОЛОВІНА
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов

Днями відбулася річниця повернення на Батьківщину 24 військових моряків та 11 політичних бранців Кремля з України, серед...

Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти
Анастасія ПИЖ
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти

Осінь в Україні – це пора збирання врожаю овочів і фруктів. Мешканці нашої Львівщини саме зараз міркують: де купити вітч...

День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік
Вероніка РОЙ
День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік

Традиційно 1 вересня, у День знань, учні повертаються за шкільні парти. Втім цьогоріч навчальний рік буде особливим: він...

Комфорт і вигода щотижня: купуємо продукти у місті Лева
Ірина ВЕЛИЧКО
Комфорт і вигода щотижня: купуємо продукти у місті Лева

Сьогодні вже майже чотири мільйони громадян, включаючи й мешканців нашого славетного міста Лева, є постійними клієнтами ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...