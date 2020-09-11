Комфортабельна кухня по-львівськи: блендери та інші кухонні гаджети, які активно використовують львів’яни

Мешканці міста Лева розповіли без якого побутового оснащення навіть не уявляють комфортабельну кухню. Особливої уваги вшанувалися електричні стаціонарні та ручні блендери, а також інші гаджети, з якими легко дотримуватися засад здорового способу життя.

Тож, у якому порядку вишикувалися у рейтингу найкориснішої техніки різноманітні кухонні пристрої?

Кавові машини

Львів і кава – це ледь не слова синоніми, тому не дивно, що містяни віддали пальму першості саме кавовим машинам і кавоваркам.

Львів’яни люблять розпочинати свій день з філіжанкою еспресо, американо чи лате, тому встановлюють на кухнях:

потужні та функціональні кавові машини напівпрофесійного рівня,

компактні крапельні кавоварки,

капсульні пристрої для приготування напоїв.

Звичайно, не забувають жителі міста й про металеві (наприклад, мідні) турки. Але їх використовують значно рідше, ніж автоматизовані девайси.

Блендери

Взаємопов’язаними поняттями у Львові вважають «комфорт» і «здоров’я». Саме тому на другому місці знаходяться кухонні подрібнювачі, які чудово підходять для приготування корисних смаколиків.

Блендери потрібні містянам не тільки для смузі й фруктово-ягідних пюре. За допомогою цих пристроїв також готують м’ясний фарш, заготівля для топінгів і конфітюрів, соуси.

Також подрібнювачі підходять для створення десертів з безпечним складом. Наприклад, блендер Gorenje у Львові часто використовують у процесі приготування зефіру чи домашнього мармеладу.

Мікрохвильові печі

В трійці лідерів опинилися мікрохвильовки. Вони десятки років поспіль роблять життя львів’ян легшим.

СВЧ-пічки використовують для вирішення найрізноманітніших завдань. Зокрема:

для підігріву готової їжі, яка зберігається у холодильнику;

для розморожування заготовини з морозилки;

для приготування каш і простих страв-п’ятихвилинок;

для грилювання м’яса або риби.

Холодильники з двома камерами

Четверта позиція топу дісталася містким і функціональним двокамерним холодильним агрегатам.

На думку мешканців Львова, без ергономічного холодильника кухня ні за яких умов не може бути комфортабельною. Особливо влітку, коли зберегти свіжість харчів без спеціальної техніки не допомагає жоден лайфхак.

Кухонні плити

Куди ж без традиційних електричних, газових або індукційних плит? Їм львів’яни віддали п’яте місце.

На думку користувачів, замінити варильні поверхні на мультиварки, мультипечі та грилі цілком реально. Але повна відмова від експлуатації плит може негативно відбитися на показниках зручності та ергономічності кухні.

Звичайно, на цьому список корисних і потрібних пристроїв не завершується. Так, наприклад, містяни не уявляють свого життя без кухонних витяжок, електричних чайників і м’ясорубок.

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