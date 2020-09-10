Популяції диких тварин скоротилися більш ніж на дві третини менше ніж за 50 років. Як передає Укрінформ із посиланням на ВВС, про це свідчать дані доповіді Всесвітнього фонду дикої природи.

У новій доповіді говориться, що цей «катастрофічний спад» не показує жодних ознак уповільнення. У фонді попередили, що природа руйнується людьми з небаченою раніше швидкістю.

«Дика природа знаходиться у вільному падінні, оскільки ми спалюємо ліси, виловлюємо надмірний вилов риби й знищуємо дикі території. Ми руйнуємо наш світ – єдине місце, яке ми називаємо домом, – ризикуючи своїм здоров’ям, безпекою та виживанням тут, на Землі. Тепер природа посилає нам відчайдушний сигнал SOS, а час йде», – заявила виконавчий директор Всесвітнього фонду дикої природи Таня Стіл.

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У звіті організації були розглянуті тисячі різних видів диких тварин, за якими спостерігають вчені-екологи в місцях їхнього проживання по всьому світу.

З 1970 року експерти зафіксували у середньому 68-відсоткове скорочення понад 20 000 популяцій ссавців, птахів, амфібій, рептилій і риб. На думку вчених, таке зниження є явним доказом того збитку, який людська діяльність завдає світові природи.

«Якщо нічого не зміниться, популяції, безсумнівно, продовжать скорочуватися, що призведе до зникнення диких тварин і поставить під загрозу цілісність екосистем, від яких ми залежимо», – заявив директор з охорони природи Лондонського зоологічного товариства, яке також надає фонду дані своїх спостережень, доктор Ендрю Террі,

Згідно зі звітом Всесвітнього фонду, пандемія COVID-19 є яскравим нагадуванням про те, як природа і людина взаємопов’язані.

Фактори, які, як вважається, призводять до виникнення пандемій, в тому числі втрата середовища проживання, використання і торгівля дикими тваринами, також є одними з рушійних сил скорочення чисельності диких тварин.