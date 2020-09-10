Любомира Мандзій: «За майже 2 тижні навчання різко зросла захворюваність на COVID-19 серед педагогів та учнів»

Заступник міністра освіти і науки України Любомира Мандзій про навчання в умовах коронавірусної пандемії:

«З кожним днем «червоних» зон стає все більше, а це означає, що зростає кількість шкіл, які переходять на використання дистанційних технологій в освітньому процесі. Такий перехід – це вимушений крок, який дозволяє зберегти здоров’я та життя наших дітей та учителів. Ми не вводимо обов’язкове дистанційне навчання, це тимчасові заходи.

За майже 2 тижні навчання різко збільшилася захворюваність серед педагогів та учнів. Станом на 9 вересня захворіло 130 педагогів та 168 учнів, а на самоізоляції перебувають 5564 педагоги та 115 класів.

Серед моїх знайомих, а це багато освітян або людей, які пов’язанні з освітою, є багато тих, хто переніс СOVID-19 у складній формі або тривалий час бореться з хворобою.

Дорогі друзі та колеги, якщо серед вашого оточення немає хворих, це не означає, що їх немає взагалі, а COVID-19 – це щось видумане, щоб нас усіх застрашити.

Зараз всім дуже складно, і ми всі маємо додаткові обов’язки, що спричинені карантином.

Засновники закладів освіти виділяють додаткові фінансові ресурси на закупівлю засобів дезінфекції та індивідуального захисту.

Директори організовують безпечні умови та освітній процес, використовуючи технології дистанційного навчання. Але найбільший «біль» директорів полягає в тому, що нема кого ставити на заміну, бо кількість хворих лише збільшується.

Учителі можуть навчитись поєднувати очне та дистанційне навчання. До речі, ви можете опанувати курс, який ми розробили з партнерами: bit.ly/3m4mn6y.

Батьки не знають, що робити з «енною» кількістю завдань, якщо в сім’ї троє дітей, а комп’ютер – один (якщо він взагалі є).

На жаль, епідемія COVID-19 поки що непідвладна МОН. Саме тому звертаюся до усіх керівників відповідних структур, освітян, батьків та учнів із проханням поставитися з розумінням до такої складної ситуації та робити все, що в силах кожного.

Зараз не час «перекладання» відповідальності. Ми маємо спільно напрацьовувати рішення у межах кожної школи.

Директори шкіл, при організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій враховуйте технічні можливості ваших учнів. Залучайте батьків та спільно організовуйте навчання для своїх дітей з найменшими втратами та потрясіннями.

Батьки, давайте не перекладати всю відповідальність на вчителів. Вам також необідно підтримати своїх дітей, допомогти їм опанувати нові інструменти.

Вчителі, я знаю, що у вас також є діти. Окрім того, що ви маєте організувати освітній процес з використанням дистанційних технологій навчання для свого класу, ви ще маєте слідкувати за навчанням своїх дітей. Знаю, це непросто! Але я точно знаю, що ви спілкуєтеся з батьками. Якщо через технічні можливості, вони не в змозі організувати для своєї дитини навчання у тому форматі, який ви їм пропонуєте, то обговоріть це та знайдіть спільне рішення.

Давайте разом допомагати один одному, бо від наших спільних дій залежить майбутнє наших дітей».