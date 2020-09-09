У Львові чоловік загинув, випавши з 12-го поверху

У середу, 9 вересня, близько 15:00 на вул. Мазепи у Львові з дванадцятого поверху багатоповерхівки випав чоловік, який там проживав. Від отриманих травм він загинув на місці події. Про це повідомляє Zaxid.net.

Як повідомили в поліції Львівщини, попередньо відомо, що 40-річний львів’янин випав з вікна своєї квартири на дванадцятому поверсі. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події.

За словами місцевих мешканців, у момент падіння 40-річний чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.