Соціологи опублікували свіжий рейтинг партій

У парламентському рейтингу лідером є партія «Слуга народу», яку готову підтримати 25,7% серед готових голосувати і визначився з вибором. Такі результати опитування Соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 29 серпня – 3 вересня.

Зазначається, що за партію «Опозиційна платформа – За життя» готові проголосувати 16,7%, партію «Європейська солідарність» – 15,6%, партію «Батьківщина» – 9,4%.

6% опитаних підтримали б Радикальну партію, 4,3% – партію «Голос», 4,0% – партію «Сила і честь», 3,5% – партію Шарія.

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Рейтинг інших політичних сил – нижче 3%. Тих, хто не визначився, – близько 14%.

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Водночас згідно із результатами опитування, 56% вважають, що ситуація на регіональному рівні після місцевих виборів не зміниться. 27% очікують покращення, лише 8% – погіршення.

59% зазначили, що обов’язково братимуть участь у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. 19% зазначили, що шанси на їхню участь складають «50 на 50», 7% – висловилися, що можливо прийдуть на дільниці, 14% оцінили свою участь у місцевих виборах як малоймовірну. Відносно вищий рівень передвиборчої мобілізації спостерігається серед найстарших.

Довідка:

Соціологічної групи «Рейтинг» проводила дослідження 29 серпня – 3 вересня 2020 року. Було опитано 10000 респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,0%.

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