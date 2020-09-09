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Маски на пляжах Туреччини стануть обов'язковими

Соломія Головіна

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Туреччина анонсувала нові карантинні обмеження через зростання кількості заражень. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Anadolu.

 

Розпорядження про посилення карантину надіслали губернаторам усіх провінцій, яких у країні 81.

На всій території країни у громадських місцях маски будуть обов’язковими, включно з такими просторами, як парки та пляжі.

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Забороняють перевезення стоячих пасажирів у міських автобусах, зокрема мікроавтобусах, якщо при цьому неможливо забезпечити дотримання дистанції. Жорсткість цього обмеження для метро, трамваїв та більших автобусів регіони можуть визначати самостійно.

Забороняють концерти та подібні розваги у ресторанах, готелях та кафе після 24:00.

Крім цього, місцеву владу закликають посилити перевірку дотримання карантину на ринках, пляжах у закладах та інших громадських місцях.

З перших днів вересня добовий приріст заражень у Туреччині становить близько 1,5 тисячі, а 7 вересня перевищив 1700. Всього з початку епідемії у Туреччині зареєстрували 281,5 тисяч підтверджених випадків коронавірусу та 6730 смертей.

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