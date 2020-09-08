У Тернополі поліція складає протоколи на керівників шкіл та садків, бо ті приймають дітей

Правоохоронці у Тернополі склали 6 протоколів про порушення карантинних правил у навчальних закладах: їх отримали керівники шкіл та дитсадків. Про це повідомив начальник відділу комунікації головного управління Нацполіції в області Сергій Крета, передає місцеве видання «20 хвилин».

За його словами, протоколи склали на трьох завідувачів садків та ще трьох шкіл. Каже, вчителі можуть працювати, прийти до школи й проводити уроки онлайн, але учні в школі навчатися не можуть.

Як зазначає видання, коли надійшла інформація про те, що Тернопіль потрапив до «червоної» зони, міський голова Сергій Надал запевняв, що дитсадків заборона не стосується, адже вони не є закладами освіти.

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Водночас правоохоронці вважають інакше: дошкільні заклади потрапляють під дію закону України «Про освіту», тому є освітніми закладами. І постанова Кабміну на них поширюється.

Також видання інформує, що поки Тернопіль опирається, область перейшла на дистанційне навчання. Це 243 заклади освіти, де з 7 вересня уроки проводять онлайн.

Як заявила начальниця управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації Ольга Хома, припинити навчання з понеділка мали заклади загальної середньої освіти та інші заклади освіти, до яких відносяться дошкільні навчальні заклади та позашкільні навчальні заклади.

«Якщо говорити про місто Тернопіль, яке перебуває у «червоній» зоні, навчальний процес відбувається у закладах загальної середньої освіти, дошкільних закладах, позашкільних. У цьому випадку керівники опираються на рішення міської комісії ТЕБ та НС. Безпосередню відповідальність за дотримання норм навчання в тій чи іншій епідемічній зоні несе керівник навчального закладу», — акцентує вона.

Нагадаємо, що напередодні в уряді оновили поділ України на зони відповідно до епідеміологічної ситуації. .

Напередодні мер Франківська Руслан Марцінків заявив, що виступає проти «червоної зони» у місті й назвав рішення політично вмотивованим. Медики Івано-Франківська, за словами Марцінківа, вже тиждень спостерігають позитивну тенденцію до зменшення кількості пацієнтів. Міський голова закликає мешканців міста не мовчати й проявити свою позицію.

Згодом мер заявив, що Тернопіль житиме і працюватиме у звичному ритмі, попри вимогу запровадити обмеження через «червону» зону.

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