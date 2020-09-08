ОККО запрошує в гості на онлайн-екскурсії – віртуальні тури

Мережа АЗК ОККО започаткувала проєкт, завдяки якому кожен українець може відвідати центральний офіс та на інші локації компанії і зазирнути за лаштунки їхньої роботи. Сучасні технології дають можливість здійснити такі мандрівки у віртуальному режимі. Сьогодні вже доступні тури по офісу ОККО у Львові, на базу зі зберігання скрапленого газу у Золочеві (Львівська область), у логістично-розподільчий центр, а також на одну з АЗК ОККО та ресторан A la minute у Києві.

«Ми вирішили зробити спецпроєкт і запросити усіх охочих до себе в гості на онлайн-екскурсії та показати великий «організм» компанії зсередини, —- коментує нову ініціативу директор департаменту корпоративних комунікацій ОККО Ярослава Полякова. — А щоб мандрувати було цікавіше, у віртуальних турах екскурсантів супроводжуватимуть компетентні гіди — працівники нашої компанії. Адже саме їхніми зусиллями і створено усі ці об’єкти, якими ОККО сьогодні пишається».

Для мешканців Львова особливо цікавими можуть стати відвідини центрального офісу ОККО на вулиці Героїв УПА,72, де нещодавно відбулася серйозна реконструкція. Завдяки цьому будівля стала однією з найпомітніших офісних споруд у місті. Зокрема, на поверхні 7-поверхового корпусу змонтовано найбільшу у Західній Україні фасадну сонячну електростанцію. Водночас озеленено й осучаснено навколишню територію, облаштовано автостоянку, місце паркування для велосипедів та пункт зарядки для електрокарів. Проведено стильний редизайн внутрішніх приміщень. Отож, запрошуємо зазирнути всередину за посиланнями:

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Ще одним унікальним для Львівщини інфраструктурним об’єктом стала Золочівська газонаповнювальна станція, призначена для зберігання скрапленого газу. Вона введена в експлуатацію у 2018 році й за технічним оснащенням досі є одним з найкращих об’єктів України у своїй сфері. ГНС розміщена на площі 4,5 гектара, що відповідає розмірам приблизно 9 футбольних полів. Її резервуари дають змогу зберігати 2 тисячі кубометрів скрапленого газу одночасно. Тут же на станції працює лабораторія, де якість газу перевіряють за десятком ключових параметрів. Більше можна дізнатися під час віртуального туру за лінком:

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Також в онлайн-режимі можна побувати на складах розподільчого центру ОККО у Києві, звідки щодня тисячі товарів роз’їжджаються на АЗК мережі, й ближче ознайомитися з нюансами роботи заправки й ресторану, на які ви раніше, можливо, не звертали уваги.

Посилання ось: https://my.matterport.com/show/5

https://my.matterport.com/show/6

Під час віртуальних турів гості ОККО дізнаються не тільки про технічні параметри відвіданих об’єктів, їх функціонал, а й про корпоративні цінності, традиції, умови праці на ОККО, дотримання принципів екологічності, безпечності, соціальної відповідальності, контроль якості нафтопродуктів та інших товарів тощо.

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