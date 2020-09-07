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Кіберспорт офіційно визнано видом спорту в Україні

Вероніка Рой

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В Україні кіберспорт офіційно визнали видом спорту. Таке рішення було прийняте на засіданні Комісії з визнання виду спорту. Про це у Facebook повідомив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

 

«Щойно таке рішення було прийнято на засіданні Комісії з визнання виду спорту в Україні. Для нашої країни це історичний момент, адже кіберспорт – це вже давно не просто «стрілялки», а фундаментальний елемент сучасної цифрової культури. Ним захоплюються близько 600 мільйонів людей, серед яких і мільйони українців», – написав Олександр Борняков.

Він зазначив, що в Україні висока культура кіберспорту та сильні гравці.

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«Наші команди регулярно перемагають на різноманітних турнірах по всьому світу. Ця індустрія вже давно перетворилась в справжній бізнес, який приносить багато користі та можливостей як локального, так і світового масштабу. Сподіваюсь, що кіберспорт в Україні сьогодні став не тільки офіційним видом спорту, а й частиною економіки нашої країни. Адже проведення змагань, розвиток інфраструктури та розробка ігор може значно поповнювати бюджет країни та відкриватиме нові можливості та перспективи!», – додав Олександр Борняков.

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