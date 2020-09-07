Ярослав Рущишин представив команди «Голосу» у Галицькому та Шевченківському районах

Кожен член команди «Голосу» – лідер у своїй галузі, людина без політичного минулого чи корупційних скандалів. «Придивіться до наших кандидатів, прочитайте їх біографії і порівняйте з іншими”, – пропонує лідер “Голосу” на Львівщині Ярослав Рущишин.

Координатор команди Шевченківського району – експерт з міжнародної освіти, керівник відділу міжнародних зв’язків у Фундації ADD Роман Грибовський.

У команді – член спілки готельєрів Львова, засновниця ГО “Обійми маму” Марія Чижишин, підприємець, спеціаліст з міжнародного права Микола Періг; волонтер, співзасновник ініціативи “На весь голос” Марк Климовський; юристка, співорганізаторка понад 20 благодійних проектів Надя Борисевич; дитячий лікар-ортопед, переможець проекту громадського бюджету, активіст ГО “Мотодопомога” Мар’ян Орач; членкиня Громадської спілки «Західноукраїнський кластер індустрії дизайну» Тетяна Коваль.

Команду Галицького району очолив практикуючий юрист, підприємець, голова ГО “Хостели Львова”, заступник голови ГО “Громадська рада Закон та порядок” Юрій Романчук.

У команді – засновник ІТ-кампанії, керівник проекту створення скверу на Панаса Мирного Олекса Возняк, заступник завідувача Галицького відділення соціальної допомоги, парамедик, доброволець Василь Галамай, керуючий партнер в FEST Кейтеринг Холдингу емоцій !ФЕСТ Юлія Стефанюк.

У планах команди “Голосу” повернути довіру інвесторів до Львова та збільшувати заможність львів’ян; зберегти комфорт проживання в місті та впорядкувати будівництво; провадити реформи медицини та освіти; зробити зручною інфраструктуру. У “Голосі” готові говорити про непопулярні рішення заради реальних змін на краще.

“Перемогу приносять тільки наступальні дії – завойовувати світ ідеями. Не Львів для світу, а світ для Львова. Тільки так будемо цікавими іншим, тому розвиток освіти і культури – пріоритети нашої програми”, – пояснив Ярослав Рущишин.

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