Відкрився перший у світі віртуальний музей

Віртуальний онлайн-музей мистецтв, створений художником Стюартом Семплом, став першим музеєм, що існує виключно у віртуальному просторі. Про це пише Укрінформ з посиланням н Hypebeast.

Музей отримав назву VOMA (Virtual Online Museum of Art) та об’єднав роботи деяких найпрестижніших мистецьких осередків, зокрема музею д’Орсе, музею американського мистецтва Уітні, Музею сучасного мистецтва у Нью-Йорку та Мистецького інституту Чикаго. Виставки доступні безкоштовно усім охочим ознайомитись.

Замість стандартної інформаційної картки кожен експонат, представлений у великій роздільній здатності, містить перелік посилань на джерела, які дотичні до витвору мистецтва та дають повне розуміння історії і важливості конкретної роботи.

Реклама партнерів

Відвідувачі VOMA можуть пересуватися музеєм як завгодно, навіть залишати будівлю та прогулюватися його територією. Цифровий світ у музеї змінюється відповідно до часу доби та пори року, а також погоди. Як зазначає Hypebeast, VOMA не тільки вирішує проблему соціального дистанціювання у музеях в умовах пандемії, а й питання доступності творів мистецтва.

«Віртуальна музейна кімната може відчуватися, як одиноке місце – тихе, порожнє, іноді неспокійне. Під час розробки цифрового музею ми хотіли максимально віддалитися від такого сприйняття. Ми хотіли інтегрувати відчуття спільності та захоплення після відвідування крутого музею, де часто відбувається велика кількість цікавих інсталяцій», – сказав художник Стюарт Семпл, який працював над створенням VOMA.

VOMA почала роботу з виставки відомих картин, як-от: «Олімпія» Едуарда Мане, «Сад земних насолод» Ієроніма Босха та «Невірність Святого Фоми» Караваджо.

Користувачам доступні дві версії музею – для Mac та PC. Завантажити музей можна на сайті VOMA, а потім запустити програму та почати відвідини.

Фото: VOMA