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УКУ закриває для сторонніх відвідувачів територію студмістечка

Вероніка Рой

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Територію студмістечка Українського католицького університету у Львові, що на вулиці Козельницькій, закрили на період карантин. Навколо території кампусів та колегіуму встановили металевий паркан та вивісили відповідний банер. Про це пише РІСУ.

 

Підтверджених хворих на Covid-19 в УКУ немає. Частина студентів повернулася у кампус, тому вирішили обмежити їх контакти із зовнішнім світом, щоб таким чином обмежити контакти між людьми і мінімізувати шанси зараження.

На територію студмістечка можуть потрапити лише студенти та працівники УКУ. Це пояснюють небезпекою поширення Covid-19. Трапезна та інші сервіси працюють виключно для працівників та студентів університету.

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Зазначимо, на території студмістечка УКУ розташований адмінкорпус із трапезною, два колегіуми, Центр Шептицього та церква святої Софії Премудрости.

Фото: РІСУ

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