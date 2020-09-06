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«Укрзалізниця» хоче запустити інтерактивну карту руху потягів

Вероніка Рой

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Укрзалізниця планує запустити інтерактивну карту руху поїздів, що дасть можливість автоматизувати процеси руху. Про це у своєму Telegram-каналі написав глава АТ «Укрзалізниця» Володимир Жмак.

 

Він зазначив, у свій перший робочий день після призначення головою компанії провів нараду, де обговорив шляхи оптимізації руху потягів. Та рівно через тиждень підбили підсумки виконання доручень.

«Наразі ми вже можемо говорити про наявність рішень щодо вирішення питань пропускної спроможності окремих ключових ділянок і тягового потенціалу, необхідного для забезпечення перевезень, подовження плечей обслуговування одним локомотивом, електрифікацію певних ділянок з метою вивільнення тепловозів і поліпшення експлуатаційної роботи. Внаслідок втілення цих рішень ми матимемо змогу вивільнити локомотиви з одних ділянок та передати їх для використання на інші – де є їх нестача. А це, в свою чергу, дозволить перевозити більше вантажів і доставляти їх швидше, що зробить УЗ більш привабливою та зручною для бізнесу», – написав Володимир Жмак.

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Також глава УЗ розповів, що планується запуск інтерактивної карти руху поїздів, що дасть можливість автоматизувати процеси руху

«Наступний крок – запуск інтерактивної карти руху, що дасть можливість автоматизувати процеси руху та відслідковувати їх в реальному часі 24/7. Пакет рішень вже готовий для обговорення на засіданні Правління УЗ», – додав Володимир Жмак.

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