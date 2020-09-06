У Карпатах на вершині гори встановлять 25-метровий хрест з підсвіткою

У Центрі паломника «Симеон Лукач», що в с. Старуня Івано-Франківскої області, тривають роботи із зведення хресної дороги. На вершині хресного шляху встановлять 25-метровий хрест з під світкою. Про це пише РІСУ.

Наразі вже здійснено роботи з благоустрою території та завершується монтаж джерела Матері Божої Неустанної Помочі.

На самій вершині майбутнього хресного шляху буде встановлено металевий хрест. Хресне знамення має вражаючі габарити – 25 м висоти та 14 м ширини.

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Окрім того, по всьому периметру конструкції передбачена підсвітка, так що розп’яття буде видно на десятки кілометрів довкола.

Виготовляли хрест у Дніпрі, опісля конструкцію відправили до Старого Самбора, що на Львівщині, а відтак він прибув до Центру паломника «Симеон Лукач». Після підготовчих робіт майстри розпочали роботи із встановлення хресного знамення.

Фото: РІСУ