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Тиждень у Львові почнеться з дощів

Вероніка Рой

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У понеділок, 7 вересня, у Львові прогнозують короткочасні дощі та грози. Про це інформує Львівський регіональний гідрометцентр.

 

Завтра очікується у Львові хмарна погода з проясненнями. Можливі короткочасні дощі та грози. Температура вночі становитиме 10-15°, а вдень – 16-21° тепла. Вночі та вранці можливий туман. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 7 – 12 м/с.

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У вівторок, 8 вересня, опадів не передбачається. Температура повітря вдень становитиме 8-10° тепла, вдень стовпчики термометрі піднімуться до 19 градусів тепла. Вітер західний, 5-10 м/с.

9 вересня на території Львова опадів не прогнозують, натомість очікується сонячна погода. Температура вночі становитиме 8-10°, а вдень – 20-22° тепла.

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