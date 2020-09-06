На об’їзній Львова облаштували додаткову смугу руху

На об’їзній дорозі Львова, між Зуброю та Пасіками Зубрицькими, збудували додаткову смугу руху. Нову смугу для транспорту відкрили у суботу ввечері, 5 вересня. Про це повідомив керівник Служби автомобільних доріг Львівщини Олег Береза.

«Розширити об’їзну Львова між Зуброю та Пасіками Зубрицькими – done Сьогодні ввечері відкриваємо ділянку для проїзду транспорту. Впевнений, що відтепер 30 000 автомобілістів, які проїздять тут щодоби, відчують беззаперечне інфраструктурне покращення», – написав Олег Береза.

Вартість робіт становить 24,8 млн гривень.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Facebook-сторінка Олега Берези