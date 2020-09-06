60% українців вважають, що медицина в Україні має бути частково платною, – опитування

Майже 60% вважають, що медицина в Україні має бути частково платною, частково безплатною. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

Також 33% опитаних українців вважають, що медицина має бути безоплатною. Лишень 5% переконані, що медицина повинна бути платною. Соціологи зазначають, що формат повністю безплатної медицини більше підтримують старші, бідніші і мешканці сіл.

Загалом проведенням медичної реформи задоволені молодь, більш забезпечені і ті, хто частіше відвідують сімейного лікаря. Зокрема, 18% українців задоволені мед реформою, 64% – скоріше незадоволені, 13% нічого не знають про це.

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Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Терміни проведення: перша хвиля: 14-19 липня 2020 р., друга хвиля: 15-25 серпня 2020 р. Вибіркова сукупність в обох хвилях по 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

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