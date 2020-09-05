Короткочасні дощі та до +25: прогноз погоди на Львівщині на 6 вересня

У неділю, 6 вересня, на Львівщині прогнозують хмарну погоду та короткочасні дощі. Про це інформує Львівський гідрометцентр.

У неділю на території Львівщини прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі істотних опадів не передбачають. Натомість вдень можливі короткочасні дощі, місцями грози. Вночі та вранці – слабкий туман.

Температура вночі становитиме 10-15°, а вдень – 20-25° тепла. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 м/с.

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