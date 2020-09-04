Львівські поліцейські викрили масштабне підпільне виробництво сигарет

Мешканці Львівської та Волинської областей влаштували підпільне виробництво тютюнових виробів. Виробничі потужності дозволяли виробляти понад 1,5 мільйона пачок цигарок щомісяця. Про це інформує Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

На підставних осіб вони орендували приміщення, встановили промислове обладнання та налагодили повний технологічний цикл з виробництва цигарок – від переробки сировини до готової продукції для її подальшої реалізації кінцевому споживачеві.

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Підпільні цехи знаходилися на території Турійського району Волинської області. До організації причетні двоє громадян – мешканці Львівської та Волинської областей. Також поліцейські встановили й місця зберігання готової продукції та матеріалів для її виготовлення.

«Працювали цехи у закритому режимі. Забезпечувати їхнє безперебійне функціонування та збут продукції організаторам допомагали ще чотири особи. Для конспірації своєї незаконної діяльності зловмисники постійно змінювали номери телефонів. Потужності підпільних цехів дозволяли щомісяця виробляти понад 1,5 мільйона пачок цигарок. Використовуючи логотипи відомих тютюнових виробників, реалізовували продукцію через мережу роздрібної та оптової торгівлі на території Львівської та Волинської областей», – зазначають правоохоронці.

3 вересня поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцем виробництва тютюнової продукції. Правоохоронці вилучили спеціалізоване обладнання, 17 000 пачок цигарок, 474 ящики із фільтрами для цигарок, три тонни сировини тютюну, 5 000 марок акцизного податку України та інші речі для пакування та фасування продукції. Вартість вилученого майна, за попередніми підрахунками, становить 30 мільйонів гривень.

Вирішується питання про повідомлення організаторам та учасникам злочинної групи про підозру за ч. 3 ст. 28 ст. ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів), 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Проводяться заходи для встановлення повного кола осіб, причетних до виготовлення та збуту фальсифікованої тютюнової продукції.

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Фото та відео: Нацполіція