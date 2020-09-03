У Львові внесли зміни у схеми руху маршрутів №9 та №48

У Львові внесли зміни до схеми руху автобусних маршрутів № 9 та № 48. Відповідне рішення було прийняте 3 вересня під час засідання виконавчого комітету Львівської міськради.

Відтепер автобусні маршрути № 9 та № 48 не їздитимуть вулицею Дорошенка. Транспорт курсуватиме вулицею Коперника.

«Йдеться про зміну двох маршрутів: № 9 та № 48. Незначні зміни полягають у тому, що частина їх маршрутів пролягають по вул. Дорошенка. Власне, були непоодинокі скарги мешканців, що їм заважає рух великого транспорту. Тому ми частинку того транспорту замінюємо на вул. Коперника. Далі він йтиме по звичному маршруту», – зазначив директор департаменту житлового господарства Олександр Одинець.

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