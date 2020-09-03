ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові внесли зміни у схеми руху маршрутів №9 та №48

Вероніка Рой

|

У Львові внесли зміни до схеми руху автобусних маршрутів № 9 та № 48. Відповідне рішення було прийняте 3 вересня під час засідання виконавчого комітету Львівської міськради.

 

Відтепер автобусні маршрути № 9 та № 48 не їздитимуть вулицею Дорошенка. Транспорт курсуватиме вулицею Коперника.

«Йдеться про зміну двох маршрутів: № 9 та № 48. Незначні зміни полягають у тому, що частина їх маршрутів пролягають по вул. Дорошенка. Власне, були непоодинокі скарги мешканців, що їм заважає рух великого транспорту. Тому ми частинку того транспорту замінюємо на вул. Коперника. Далі він йтиме по звичному маршруту», – зазначив директор департаменту житлового господарства Олександр Одинець.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік
Вероніка РОЙ
День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік

Традиційно 1 вересня, у День знань, учні повертаються за шкільні парти. Втім цьогоріч навчальний рік буде особливим: він...

Комфорт і вигода щотижня: купуємо продукти у місті Лева
Ірина ВЕЛИЧКО
Комфорт і вигода щотижня: купуємо продукти у місті Лева

Сьогодні вже майже чотири мільйони громадян, включаючи й мешканців нашого славетного міста Лева, є постійними клієнтами ...

Ігор Васюник. 20 невідомих фактів про політика
Ігор Васюник. 20 невідомих фактів про політика

Ігор Васюник – перший, хто офіційно повідомив про свою участь у виборах на посаду міського голови Львова цієї осені. Пол...

Не тільки бізнес: «АТБ» розвиває та покращує вітчизняний ритейл
Анастасія ПИЖ
Не тільки бізнес: «АТБ» розвиває та покращує вітчизняний ритейл

Добре знайома кожному з нас торговельна мережа «АТБ» нині охоплює 24 області України, включаючи й Львівщину. У 293 насел...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...