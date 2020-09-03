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Опитування показало, які злочини найбільше турбують українців

Вероніка Рой

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Українців найбільше турбує поширення і вживання наркотиків та водіння автотранспорту водіями у нетверезому стані. Про це свідчить соціологічне дослідження Фонду «Демократичні ініціативи» спільно із соціологічною службою Центру Разумкова.

 

Згідно із опитування українців найбільше непокоїть:

  • поширення і вживання наркотиків (40%),
  • водіння автотранспорту водіями у нетверезому стані (38%),
  • хуліганство (37%),
  • корупція посадових осіб різних органів влади (25%),
  • пограбування помешкань (25%),
  • крадіжки в громадських місцях (21%),
  • шахрайство (21%).

Водночас, відповідаючи на запитання про те, з якими проблемами правоохоронні органи більш-менш справляються, 21% опитаних назвали хуліганство, 16% – водіння автотранспорту водіями у нетверезому стані.

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33% українців вважають, що правоохоронці не справляються з вирішенням жодних проблем, ще 27% не змогли дати відповіді.

Опитування проводилося 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів.  Було опитано 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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