Опитування показало, які злочини найбільше турбують українців

Українців найбільше турбує поширення і вживання наркотиків та водіння автотранспорту водіями у нетверезому стані. Про це свідчить соціологічне дослідження Фонду «Демократичні ініціативи» спільно із соціологічною службою Центру Разумкова.

Згідно із опитування українців найбільше непокоїть:

поширення і вживання наркотиків (40%),

водіння автотранспорту водіями у нетверезому стані (38%),

хуліганство (37%),

корупція посадових осіб різних органів влади (25%),

пограбування помешкань (25%),

крадіжки в громадських місцях (21%),

шахрайство (21%).

Водночас, відповідаючи на запитання про те, з якими проблемами правоохоронні органи більш-менш справляються, 21% опитаних назвали хуліганство, 16% – водіння автотранспорту водіями у нетверезому стані.

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33% українців вважають, що правоохоронці не справляються з вирішенням жодних проблем, ще 27% не змогли дати відповіді.

Опитування проводилося 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.